«Зенит» рассмотрит вариант только с продажей Ренана, уход в аренду зимой маловероятен

Санкт-петербургский «Зенит» не заинтересован в том, чтобы отдавать в аренду 20-летнего бразильского защитника Роберта Ренана. Клуб рассмотрит только вариант с продажей игрока в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Metaratings.

Ранее Globo сообщил, что Ренан, вероятнее всего, перейдёт в европейский клуб в зимнее трансферное окно.

Футболист является воспитанником «Коринтианса». Роберт Ренан дебютировал в бразильской Серии A в матче с «Сантосом» 26 июня 2022 года. 20-летний защитник перешёл в «Зенит» в зимнее трансферное окно 2023 года.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги бразилец провёл четыре матча. Также на счету футболиста три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями Ренан не отметился.