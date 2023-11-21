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Хорватия — Армения. Прямая трансляция
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22:45 Мск
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Хорватия — Армения: хозяева открыли счёт в конце первого тайма

Хорватия — Армения: хозяева открыли счёт в конце первого тайма
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В эти минуты проходит встреча заключительного тура группы D отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024 между сборными Хорватии и Армении. Матч проводится на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа D. 10-й тур
21 ноября 2023, вторник. 22:45 МСК
Хорватия
2-й тайм
1 : 0
Армения
1:0 Будимир – 43'    

В конце первого тайма нападающий хорватов Анте Будимир открыл счёт и вывел свою команду вперёд с передачи защитника Борны Сосы. Лука Модрич отыграл налево, Соса навесил на ближнюю штангу, где Будимир опередил оппонента и головой отправил мяч в ближний угол.

Хорватия располагается на второй строчке турнирной таблицы группы D, набрав 13 очков в семи проведённых матчах. Этой сборной сегодня необходимо побеждать, чтобы обеспечить себе выход в финальный этап турнира. Однако даже в случае поражения хорваты могут пройти дальше. Многое зависит от параллельного матча между Уэльсом и Турцией. Перед заключительным туром отставание валлийцев от Хорватии — два очка. Армения не сыграет на Евро-2024.

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