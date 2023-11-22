Стал известен 21 участник из 24 на чемпионате Европы 2024 года

Завершился заключительный 8-й тур группового этапа квалификации Евро-2024.

Таким образом, стал известен 21 участник чемпионата Европы 2024 года из 24. На турнире гарантированно выступят Германия, Бельгия, Франция, Португалия, Шотландия, Испания, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия, Албания, Дания, Нидерланды, Румыния, Швейцария, Сербия, Чехия, Италия, Словения и Хорватия.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.