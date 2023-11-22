В сборной России отреагировали на решение Дзагоева завершить карьеру

В сборной России прокомментировали новость о завершении карьеры полузащитника Алана Дзагоева. Пресс-служба национальной команды опубликовала видео дубля футболиста в ворота сборной Чехии на Евро-2012.

«Провожаем Алана его дублем в ворота Чехии. Спасибо за яркую игру и эмоции», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале сборной России.

Предыдущим клубом Алана перед «Ламией» был «Рубин». В сезоне-2022/2023 Мелбет Первой лиги российский футболист провёл 20 матчей в составе казанцев, в которых отметился тремя забитыми мячами. Ранее полузащитник выступал за московский ЦСКА с 2008 по 2022 год, став в составе армейцев трёхкратным чемпионом России. Всего на клубном уровне Алан провёл 435 матчей, забил 89 голов и сделал 95 результативных передач.