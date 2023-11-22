Португалия стала единственной сборной, выигравшей все матчи в отборе Евро-2024

Сборная Франции после ничьей в матче с Грецией (2:2) в заключительном туре отборочного турнира Евро-2024 упустила возможность в третий раз в своей истории выиграть все матчи в квалификации на чемпионат Европы.

В этом цикле это удалось только Португалии, которая одержала победы в 10 встречах в группе с Словакией, Люксембургом, Исландией, Боснией и Герцеговиной и Лихтенштейном.

Она стала девятой страной, которой удалось пройти отбор в финальную часть Евро со 100-процентным результатом. Предлагаем ознакомиться со списком всех предыдущих таких случаев:

Евро-2024: Португалия (10 побед);

Евро-2020: Бельгия (10);

Евро-2020: Италия (10);

Евро-2016: Англия (8);

Евро-2012: Германия (10);

Евро-2012: Испания (8);

Евро-2004: Франция (8);

Евро-2000: Чехия (10);

Евро-1992: Франция (8);

Евро-1960: СССР (2) — ещё две игры были отменены из-за отказа Испании.