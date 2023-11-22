Месси: мы видели как полиция избивает людей, на трибунах были наши семьи

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал случившиеся беспорядки перед матчем сборных Бразилии и Аргентины, а также решение команды уйти обратно в раздевалку.

«Мы видели, как полиция избивала людей, на трибунах были наши семьи. Такой же инцидент случился на финале Кубка Либертадорес. Футболисты больше переживали за то, что происходило на трибунах, а не на том, чтобы продолжить игры. Мы всё-таки сыграли, чтобы сделать ситуацию более спокойной», — заявил Месси после игры.

Начало матча между Бразилией и Аргентиной было отложено из-за драки болельщиков на стадионе. Национальная команда Аргентины покинула поле и ушла в подтрибунное помещение. Стартовый свисток был запланирован на 3:30 по московскому времени, в итоге матч начался около 4 утра.