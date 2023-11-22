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Появилось видео беспорядков на трибунах перед матчем между сборными Бразилии и Аргентины

Появилось видео беспорядков на трибунах перед матчем между сборными Бразилии и Аргентины
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Появилось видео беспорядков на трибунах стадиона «Маракана» перед матчем отборочного раунда чемпионата мира — 2026 между сборными Бразилии и Аргентины (0:1).

Напомним, начало матча было отложено из-за драки болельщиков на стадионе, которую пытались прервать стражи правопорядка. На некоторых кадрах видеоролика видно, как бьют беззащитных людей, поднимающих руки. На стадионе присутствовали и болельщики с детьми. Фанаты, отвечающие брошенными креслами, лишь сильнее разжигали конфликт.

Победу в этой игре одержала сборная Аргентины благодаря голу Николаса Отаменди на 63-й минуте. Аргентинцы возглавляют турнирную таблицу отборочного рауда к ЧМ-2026 в Южной Америке, набрав 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Бразилия занимает шестую строчку. У «селесао» в активе семь очков.

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