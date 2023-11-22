Тренер сборной Аргентины Скалони прокомментировал победу над Бразилией

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу в матче 6-го тура квалификации чемпионата мира – 2026 с Бразилией (1:0).

«Я испытываю огромную гордость за то, что руковожу этими ребятами, за то, что у меня такая команда. Мы снова соревновались, а это то, чего мы хотим и чего мы от них требуем. Это приятная победа, но она не идёт ни в какое сравнение с тем, что было достигнуто в Катаре. Вы сами знаете, что победить здесь нелегко, но мы это сделали. Я думаю, что эта команда не раз проявляла характер. Это бренд, у которого есть: целеустремленность и характер», — приводит слова Скалони пресс-служба национальной команды в соцсети Х (ранее Твиттер).

Аргентинцы возглавляют турнирную таблицу отборочного раунда к ЧМ-2026 в Южной Америке, набрав 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Бразилия занимает шестую строчку. У «селесао» в активе семь очков.