Ди Мария вышел на второе место после Месси по количеству матчей за сборную Аргентины

Полузащитник «Бенфики» Анхель Ди Мария вышел на второе место после нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси по количеству проведённых матчей за сборную Аргентины в рамках отборочных раундов в Южной Америке.
Состоявшийся накануне матч со сборной Бразилии стал для Ди Марии 52. У Лионеля Месси 65 таких встреч, у экс-защитника сборной Аргентины и миланского «Интера» Хавьера Санетти — 51. Аргентинцы одержали победу в матче с бразильцами благодаря голу Николаса Отаменди на 63-й минуте. Аргентина возглавляет турнирную таблицу отборочного рауда к ЧМ-2026 в Южной Америке, набрав 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Бразилия занимает шестую строчку. У «селесао» в активе семь очков.
35-летний Анхель выступает за «Бенфику» с лета этого года. Ранее в своей карьере полузащитник играл за такие команды, как «Ювентус», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».