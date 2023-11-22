Алан Дзагоев рассказал о разочаровании в ЦСКА из-за непродления контракта

Бывший футболист ЦСКА, «Рубина» и сборной России Алан Дзагоев рассказал о своих переживаниях, когда армейцы не продлили контракт.

«Было ли у меня разочарование в ЦСКА, когда со мной не продлили контракт? С одной стороны, да. Я, наверное, уже хотел бы завершить карьеру в ЦСКА. С другой стороны, если они не заинтересованы, зачем мне дальше как бы навязываться самому?», — сказал Дзагоев в видео на YouTube-канале Nobel.

Напомним, последним клубом Дзагоева была греческая «Ламия», за которую он провёл лишь два матча. В сезоне-2022/2023 Мелбет Первой лиги российский футболист провёл 20 матчей в составе «Рубина», в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Ранее полузащитник выступал за московский ЦСКА с 2008 по 2022 год, став в составе армейцев трёхкратным чемпионом России.