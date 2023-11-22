Дзагоев – о провале сборной России на Евро-2012: мы бы дошли до полуфинала

Бывший полузащитник сборной России Алан Дзагоев высказался о провале национальной команды на Евро-2012.

«Какие чувства после Евро-2012? Смешанные. С одной стороны, они вроде как в индивидуальном плане хорошие, а с другой стороны, в командном плане они были отвратительные, потому что эта команда была способна намного больше. Я почти что уверен, что мы бы дошли до полуфинала.

Нас бы даже ничья бы устраивала с греками, и мы бы выходили из группы, попадали бы на португалов. Португалы, да, с Кришем, все дела, но были, как по мне, не сильные. Я уверен, мы бы прошли, потому что тех же итальянцев, которые были в финале, мы прибили 3:0 по игре, в товарищеском матче», — сказал Дзагоев в видео на YouTube-канале Nobel.

Напомним, вчера, 21 ноября, 33-летний Алан Дзагоев объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Всего на клубном уровне россиянин провёл 435 матчей, забил 89 голов и сделал 95 результативных передач.