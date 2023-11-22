Тренер сборной Бразилии Динис — о матче с Аргентиной: мы были ближе к победе

Главный тренер сборной Бразилии Фернандо Динис высказался по завершению матча отборочного раунда к чемпионату мира — 2026 с национальной командой Аргентины (0:1).

«Это была игра двух сборных с традициями. Бразилия создавала много опасных моментов. У Аргентины их почти не было, если не считать угловой удар, когда мы ошиблись, а Отаменди забил. У нас были шансы в контратаках, но последнего паса и решающего удара не хватало. Мы были гораздо ближе к победе, чем Аргентина. Нахожу этот результат очень несправедливым», — приводит слова Диниса Globo Esporte.

Победу в матче между Бразилией и Аргентиной одержала команда Лионеля Скалони благодаря голу Николаса Отаменди на 63-й минуте. Аргентинцы возглавляют турнирную таблицу отборочного раунда к ЧМ-2026 в Южной Америке, набрав 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Бразилия занимает шестую строчку. В активе «селесао» семь очков.