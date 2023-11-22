Денис Глушаков подвёл итоги года для сборной России

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков подвёл итоги года для национальной команды.

«Итоги года для сборной России? Я не знаю, какие были задачи для команды от тренерского штаба, РФС. Провели через команду много игроков, многие дебютировали. Наверное, первой целью было просто найти спарринг-партнёров, чтобы поиграть, чтобы сборная собиралась и была в игровом тонусе. Конечно, чтобы и болельщики приходили на игры национальной команды, не забывали о ней в других городах.

Все ли понимали важность и отдавались на 100%? Я не анализировал каждого игрока. Но думаю, что тренерский штаб всё видит, как футболисты выкладываются, играют. Одно дело — товарищеские игры, а другое — официальные: чемпионат Европы, мира. Это две большие разницы. Думаю, что молодые футболисты выкладывались, чтобы доказать. Да и вообще, играть за сборную и не выкладываться — это глупо.

Цели для сборной России на следующий год ставить сложно. Никто не знает, что будет в мире и как сборная будет собираться, в каком составе, с кем будет играть. Посмотрим, время покажет», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.