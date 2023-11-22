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Президент Ла Лиги Тебас подал в отставку, чтобы раньше переизбраться на новый срок

Президент Ла Лиги Тебас подал в отставку, чтобы раньше переизбраться на новый срок
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Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас 22 ноября подал в отставку, чтобы раньше переизбраться на новый срок.

«Я потребую поддержки и доверия со стороны клубов, чтобы они могли решить стоящие перед нами задачи», — приводит слова Тебаса Marca.

Срок полномочий в качестве президента Ла Лиги у Тебаса был до 23 декабря, однако он сегодня подал заявление об отставке с целью начать процесс выборов на новый срок. Благодаря этому решению выборы и вся процедура переносятся на более раннее время. Всё указывает на то, что выборы состоятся уже в этом году.

Избирательная комиссия будет создана в Ла Патронале, где вице-президенты Мигель Анхель Хиль Марин и Кико Каталан будут руководить до завершения процесса.

Публично не было заявлено ни одного претендента на эту должность. В случае переизбрания Тебаса это будет его четвёртый срок в Ла Лиге, которую он возглавляет с апреля 2013 года.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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