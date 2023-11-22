Месси рассказал о травме, полученной в матче со сборной Бразилии

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о травме, полученной в матче отбора на чемпионат мира 2026 года со сборной Бразилии (1:0).

«Я почувствовал дискомфорт в приводящей мышце. Это была моя последняя игра в году, так что у меня есть время для восстановления, чтобы начать 2024 год в полной готовности», — приводит слова Месси ESPN.

Напомним, начало матча между сборными было отложено на 30 минут из-за драк болельщиков между собой и с полицией на стадионе. Изначально в конфликт вмешались аргентинские футболисты, но затем Месси увёл команду с поля в подтрибунное помещение.

После шести матчей сборная Аргентины занимает первое место в турнирной таблице с 15 очками. Бразилия расположилась на шестом месте, у неё семь очков.