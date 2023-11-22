Экс-хавбек «Спартака» Озбилиз стал кандидатом на пост президента Федерации футбола Армении

Бывший полузащитник «Спартака» и «Кубани» Араз Озбилиз будет баллотироваться в президенты Федерации футбола Армении через месяц. Об этом сообщает Armenpress.

По информации источника, экс-футболист принял такое решение сразу после завершения профессиональной карьеры, о чём он заявил в среду, 22 ноября.

Помимо российских клубов, Озбилиз на протяжении карьеры выступал за «Аякс», «Бешикташ», «Райо Вальекано», «Шериф» и «Пюник». За сборную Армении полузащитник провёл 41 матч, в которых забил шесть голов и отметился 10 результативными передачами. Озбилиз становился двукратным чемпионом Нидерландов (в сезонах-2010/2011, 2011/2012), чемпионом Турции (в сезоне-2016/2017) и чемпионом Молдавии (в сезоне-2017/2018).