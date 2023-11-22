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Шалимов высказался о разнице между Головиным и другими футболистами сборной России

Шалимов высказался о разнице между Головиным и другими футболистами сборной России
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Российский тренер Игорь Шалимов высказал мнение о разнице между Александром Головиным и другими футболистами сборной России.

«Много разговоров о том, что он лидер, потому что он уехал и прогрессирует. А на мой взгляд, разница между Александром и другими в том, что он более талантлив и этот талант в себе развивает, там есть трудолюбие и ответственность. И свой талант он реализует, что положительно его характеризует. То есть развивается и прогрессирует он не потому, что уехал, а потому, что правильно к своему таланту и в целом к футболу относится», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

В понедельник, 20 ноября, сборная России разгромила национальную команду Кубы в товарищеском матче со счётом 8:0. Команды играли на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.

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