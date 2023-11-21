Сборная России в регионе – это другой мир. Волгоград показал истинную ценность таких игр

А почему многие так уверены, что сборной России жизненно необходимы официальные матчи? И без этого она не может или даже не должна существовать? Да, будто бы вопрос абсурден. Но только с точки зрения человека, который так или иначе погружен в инфополе. Ответ – в развитии, конкуренции, статусе и всём остальном. Но давайте хотя бы пару минут не будем мыслить как чуть ли не каждодневные читатели спортивных лент. И поддерживать риторику, которая транслируется почти из каждого текста или эфира. Ведь, если каждый день слушать одно и то же, можно поверить во что угодно. А если не слушать?

Вот кейс обычной волгоградской семьи. Примерно 45-летний слегка упитанный мужчина, жена и двое детей. Они стояли в очереди на автографы вечных звезд сборной: Погребняка, Глушакова, Самедова. Я проходил мимо, но на секунду остановился. Уж очень громко говорили. Мальчик лет 10 явно впервые на стадионе. Огромная подсветка фасада, куча людей. С одной стороны танцуют, с другой — поют, везде – фотографируют. Атмосфера сверхпозитивная. Люди реально счастливы. Ведь есть причастность к чему-то большому. Не самое частое явление в наше время.

– Пап, как здесь круто! Почему Россия приезжает к нам так редко? – прозвучал наивный вопрос.

Мужчина затруднился конкретно ответить, но посыл, что всё как всегда забрали столичные города, уж очень читался в отрывке его реплики. Дальше отец отвлёкся и услышал логичное: а долго ли они ещё будут стоять в этой очереди?

Болельщик перед матчем сборной России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ведь время ожидания на авторграф-сессии действительно приличное. Желающих получить подписи – сотни. Но этот вопрос расстроил мужчину. Он ответил: «Мы же за «Спартак»! Не можем уйти без фото».

Это удовлетворило мальчика. Папа продолжил говорить про любимую команду, посвящая ребенка в, казалось, не особо нужные ему тонкости.

Мальчишка же лишь заворожённо смотрел по сторонам. И я точно понимал: ему по барабану, с кем сюда приехала играть сборная России. С Кубой, Германией или Бразилией. Он уже влюбился в атмосферу и ждёт сперва автографов экс-игроков «Спартака», а потом и начала матча. И хочет увидеть не соперника. А именно сборную России, которая, как мы видим по числу болельщиков на стадионе (больше 40 тысяч), по-прежнему способна объединять множество людей. Вне зависимости от того, кто против.

***

Меня всегда удивлял Волгоград. Я был здесь несколько раз, и всегда одно и то же: ругают «Ротор», из-за которого некоторые просто выкинули из жизни футбол. Конец 90-х – бриллиантовое время клуба, когда многие влюбились в эту стадионную атмосферу. В XXI веке в основном мрак. Бесконечные смены руководителей, спонсоров, тренеров. Сейчас команда болтается во Второй лиге. Но парадокс в том, что продолжает собирать народ теперь уже на огромной «Волгоград Арене». В среднем 14 тысяч человек – абсолютный рекорд лиги. И Первой тоже. Выше разве что несколько клубов РПЛ. Удивительно, какое сильное чувство – привязанность к клубу и этой игре, которую не может сломать даже бестолковая политика руководства.

Но больше поразило, что она, похоже, действительно передаётся из поколения в поколение. Знаете, какую картину можно было наблюдать на тренировке перед Кубой? 400 детей на холоде смотрели за занятием кумиров. Некоторые махали флагами, кто-то отыскивал глазами любимых игроков, а небольшая банда пыталась привлечь внимание Головина. Для 10-15 человек Александр – реальный идол. У одного – плакат, у второго – фото. Все хотели автограф.

В период, когда детей куда чаще видишь на медиафутболе (пусть это и касается в основном столиц), такое обожание конкретных профессионалов удивляет. Я правда не видел такой толпы подростков в очереди на автографы условных игроков «Зенита» или «Спартака». Опять же – вопрос замыленного взгляда. Может, мы убеждены, что если так в столичных городах – так и везде?

Дети перед тренировкой сборной России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Парни дождались – несмотря на жуткую погоду. И чуть ли не со слезами счастья увидели рядом Головина. Они за ним следят, как бы это сейчас и не было трудно в России. Они его обожают. Да и у других нашлись любимцы. На интересе вообще не отразилась пусть и уже будущая беспомощность соперника. В тот момент они точно не думали об этом. Куба или Гондурас – какая разница? Важно, что они видят Россию. И в таких футбольных городах, как Волгоград, желание соприкоснуться со сборной уж слишком сильное.

Да, важен фактор региона. Так не везде. Но, скорее всего, везде важнее сама сборная, а не статус матча.

***

Конечно, есть те, кто пишет/лайкает комментарии про бессмысленность сборной. Есть и те, кто говорит об этом публично. Какой смысл собираться, нагружать игроков, если ни к чему не готовимся? Но ощущение, что все те, кто об этом говорит, точно далеки от обычной волгоградской семьи. От детей, взгляд которых магически приковывается к Головину или Кузяеву. Вряд ли эти они вообще погружены в общественно-публичные обсуждения. Особенно в контекст банов, отстранений, Азии и всего остального. Это для них не что-то близкое. Они могут играть в футбол сами – во дворе. Или на уроках физкультуры. Могут выбрать героя и поддерживать его в клубе, периодически наблюдая за хайлайтами. А когда этот герой через ту же сборную становится ещё ближе – это высшая степень эмоционального впечатления, которое и должна дарить эта игра.

Болельщики в Волгограде Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Я не большой сторонник кого-то хвалить. Но РФС – молодцы. Хотя бы потому, что придерживается изначально выбранного курса. Сборная должна жить, должна играть, и в первую очередь сейчас это надо делать ради своих же болельщиков. И очень желательно в своей стране. И вдвойне важно – в регионах.

Никто не знает, сколько продлится бан. Год-два или 10. Все политическо-дипломатические аспекты – дело руководителей РФС. Мы на них повлиять никак не можем. Да, хочется играть с командами, которые не раскрывают свои ворота под восемь мячей. До этого, кстати, получалось договариваться с такими. Но Куба оказалась слишком слаба.

Конечно, важно вернуться к официальным матчам. Классно привозить в страну топовые сборные. И многие работают над этой целью. Но раз уж пока с этим сложно – давайте думать о себе. И делать всё, чтобы сборная была ещё ближе к народу, который точно этого хочет.