Тренер Беларуси Алос: не видел в нашей группе команду, которая сильнее нас

Главный тренер сборной Беларуси Карлос Алос высказался об итогах отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года.

«Я не видел в нашей группе команду, которая сильнее нас. Для меня Беларусь — лучшая команда. И если ребята сфокусированы, если они настроены, то могут давать результат. Повторюсь, я не видел команду, которая лучше нас. Да, Швейцария, конечно, по классу, может быть, выше, но вы видели нашу игру — мы нашли что им противопоставить.

Если вернуться к матчу с Андоррой, возможно, не всё получилось у нас в первом тайме. Это наверняка из-за того, что мы были недостаточно сфокусированы. Если ребята максимально сконцентрированы и выкладываются на все 100 процентов, то это очень хорошая и сильная команда», — сказал Алос в интервью после матча с Косовом (1:0).

Сборная Беларуси заняла четвёртое место в турнирной таблице группы I, набрав 12 очков за 10 матчей. Первая строчка осталась за Румынией — 22 очка.