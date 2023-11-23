Игорь Шалимов высказался об игре сборной России в товарищеском матче с Кубой

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о товарищеском матче Россия — Куба (8:0).

«Видимо, наши посмотрели, как играет Куба в обороне — шёл прессинг по трём центральным защитникам. Один наш игрок, кто ближе к вратарю, шёл на вратаря — но я не мог представить, что Куба будет исполнять то, что она исполняла — имею в виду розыгрыш через вратаря, когда половину голов соперник пропустил после таких своих ошибок.

Прессинг отработали. Выход из обороны в атаку, что Карпин проводит в «Ростове», отработали.

Первые три мяча — это после быстрой атаки, отмечу и то, что разыгрывали вчистую, когда наш последний игрок на мяче был без сопротивления. Пас Головина на Облякова — решение, которое говорит о классе футболиста. То есть все три гола — чистые, после быстрой атаки.

Что хотелось бы увидеть: позиционную атаку, когда команда делает много передач (20+) на чужой половине поля, раскачивает оборону соперника и забивает. Такой атакой можно посчитать ту, после которой Кривцов забил гол», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».