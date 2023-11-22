«Манчестер Сити» и «Ньюкасл» могут подписать Рубена Невеша

Полузащитник саудовского «Аль-Хиляля» Рубен Невеш через полгода может сменить клубную прописку. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, португальский игрок заинтересован в переходе в более сильную команду, базирующуюся в Европе. «Аль-Хиляль», в свою очередь, не намерен расставаться с Невешем до конца текущего сезона. Отмечается, что на 26-летнего хавбека претендуют такие английские клубы, как «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».

Невеш перешёл в «Аль-Хиляль» из «Вулверхэмптона» в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 55 млн. Контракт 26-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает Невеша в € 40 млн. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл в 17 матчах за саудовский клуб, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось об интересе к Невешу со стороны «Арсенала».