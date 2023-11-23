КОНКАКАФ утвердила полуфинальные пары в Лиге наций и плей-ин за выход на Кубок Америки

Конфедерация футбола Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна утвердила состав полуфинальных пар и расписание матчей финального турнира Лиги наций КОНКАКАФ — 2023/2024, который пройдёт в США.
Решающие матчи примет «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в Арлингтоне, штат Техас.
В 1/2 финала 21 марта 2024 года встретятся:
Панама — Мексика;
США — Ямайка.
Матч за третье место и финал турнира пройдут 24 марта.
Четыре указанные сборные благодаря выходу в полуфинал Лиги наций КОНКАКАФ завоевали право выступить на Кубке Америки — 2024. Команды, уступившие в четвертьфинале, продолжат борьбу в раунде плей-ин, который также пройдёт в США. Он будет состоять всего из двух матчей:
Канада — Тринидад и Тобаго;
Коста-Рика — Гондурас.
Обе встречи состоятся 23 марта на «Тойота Стэдиум» во Фриско, штат Техас.
Победитель каждого из матчей квалифицируется на Кубок Америки — 2024.
Всего в Кубке Америки — 2024 примут участие 16 команд: 10 из Южной Америки и шесть из зоны КОНКАКАФ. Турнир пройдёт в США с 20 июня по 14 июля, а его финал состоится в один день с финалом Евро-2024. Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины.