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У тер Штегена возникли проблемы со спиной, он пропустил тренировку «Барселоны»

У тер Штегена возникли проблемы со спиной, он пропустил тренировку «Барселоны»
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген пропустил в среду, 22 ноября, тренировку своей команды из-за болей в спине, сообщает Mundo Deportivo. Его участие в ближайшем матче Ла лиги в гостях с «Райо Вальекано» остается под вопросом. Решение о том, сможет ли голкипер выйти на поле должно быть принято в четверг.

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