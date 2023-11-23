У тер Штегена возникли проблемы со спиной, он пропустил тренировку «Барселоны»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген пропустил в среду, 22 ноября, тренировку своей команды из-за болей в спине, сообщает Mundo Deportivo. Его участие в ближайшем матче Ла лиги в гостях с «Райо Вальекано» остается под вопросом. Решение о том, сможет ли голкипер выйти на поле должно быть принято в четверг.