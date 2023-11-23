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Деку — о должности спортдира «Барселоны»: мне пришлось оставить позади важные вещи

Деку — о должности спортдира «Барселоны»: мне пришлось оставить позади важные вещи
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Бывший полузащитник «Барселоны» Деку рассказал, как приходил на должность спортивного директора каталонского клуба.

«Это было непростое решение. Мне пришлось оставить позади важные вещи, которые я создал за последние десять лет, в том числе и на семейном уровне. В профессиональном плане я хотел перемен, и я бы не стал их делать, если бы это не было чем-то долгосрочным. Не ради чего-то, что было бы развлечением или чем-то конкретным.

Конечно, в тот день, когда Жоан (Лапорта) перестанет быть с нами, я подумаю об уходе. Это проект, который мне очень нравится из-за президента и из-за всех тех вызовов, которые он несет», — приводит слова Деку AS.

Деку занял должность спортивного директора «Барселоны» в августе 2023 года. Контракт с 45-летним португальцем бразильского происхождения заключён на три года. Деку занимается вопросами формирования спортивной философии сине-гранатовых и поиском новых игроков вместе со службой скаутов и главным тренером первой команды Хави.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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