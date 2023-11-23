Мор: сборная Албании способна преподнести сюрприз на предстоящем Евро

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о перспективах сборной Албании на предстоящем чемпионате Европы по футболу.

«Сборная Албании будет такой «серой лошадкой», которая может сюрприз преподнести. Если мы посмотрим на её игру, то это довольно крепкая команда с хорошим тренером и футболистами, которые знают, что делать на поле. Многие игроки выступают в чемпионате Италии и делают это успешно.

Если сделать номинацию «Прогресс» за последние два‑три года на уровне сборных, я бы отдал первенство именно сборной Албании», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сборная Албании боролась за выход на чемпионат Европы — 2024 в квартете E с командами Чехии, Польши, Молдавии и Фарерских островов. Албанцы заняли первое место, набрав после восьми туров 15 очков. Последний раз команда принимала участие в Евро в 2016 году.