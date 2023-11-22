Салуквадзе: у сборной Грузии есть всё, чтобы бороться за попадание на крупные турниры

Экс-футболист сборной Грузии Лаша Салуквадзе подвёл итоги отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года для своей бывшей команды.

«Конкуренция была очень большая. Испания – гранд европейского футбола, также у норвежцев была очень сильная команда. Тяжело на таком уровне играть. У нас в сборной играют молодые ребята, и у них есть всё, чтобы дальше бороться за попадание на Евро или чемпионат мира. Сейчас получилось так.

Мне понравился футбол, который показала команда в этом отборочном турнире, ребята играют хорошо. Видно, что они хотят играть в футбол, но ещё нужно время. Нужно где-то два года, и соберётся сборная получше. Потому что ребята у нас молодые и талантливые», – приводит слова Салуквадзе Metaratings.ru.

Напомним, сборная Грузии боролась за выход на чемпионат Европы-2024 в квартете А с командами Испании, Шотландии, Норвегии и Кипра. Грузины заняли четвёртое место, набрав после восьми туров восемь очков.