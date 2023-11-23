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Гендиректор «Кубани» — о Григоряне: обыкновенный лицемер без элементарных мужских качеств

Гендиректор «Кубани» — о Григоряне: обыкновенный лицемер без элементарных мужских качеств
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Генеральный директор «Кубани» Любомир Кантонистов отреагировал на критику в свой адрес со стороны бывшего главного тренера команды Александра Григоряна. Ранее экс-наставник команды обвинил гендиректора в несправедливом увольнении из клуба и раскритиковал его.

«Для меня это перевёрнутая страница. Что касается его слов в мой адрес, считаю, он обыкновенный лицемер без элементарных качеств настоящего мужчины. Жал руку и признавал в личной встрече свой абсолютный провал, а спустя три месяца выдал набор лживых историй, показав своё истинное лицо. Нужно признать, что я совершил ошибку, не уволив его после трёх поражений на старте чемпионата. Занимайтесь стихами, прозой, аналитикой на телевидении, дешёвым пиаром. Это у вас хорошо получается», — приводит слова Кантонистова «Спорт-экспресс».

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