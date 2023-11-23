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Бернарду Силва: от переезда в Саудовскую Аравию меня удержали эмоции от победы в ЛЧ

Бернарду Силва: от переезда в Саудовскую Аравию меня удержали эмоции от победы в ЛЧ
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал о своей реакции на предложение от саудовского клуба, которое он получил в концовке прошлого сезона.

«Я бы солгал, если бы сказал, что не думал о предложении из Саудовской Аравии. Но что меня удержало в «Манчестер Сити», так это накал полуфинального лигочемпионского противостояния с «Реалом», неистовый стадион после гола в ворота мадридской команды, а также момент с завоеванием кубка. Я не захотел отказываться от всего этого», — приводит слова Силвы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на RTP.

Силва выступает за «Манчестер Сити» на протяжении шести лет (с 2017 года). В текущем сезоне португалец провёл 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с «горожанами» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.

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