Источник: ЦСКА готов заплатить € 10 млн за полузащитника «Фенербахче» Кахведжи

Полузащитник стамбульского «Фенербахче» Ирфан Кахведжи может продолжить карьеру в России. В услугах 28-летнего футболиста заинтересован московский ЦСКА, информирует Yeni Safak.

Согласно сведениям источника, армейский клуб готов заплатить за Кахведжи € 10 млн. При этом интерес к полузащитнику «канареек» также проявляют испанские команды.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает Ирфана Кахведжи в € 7,5 млн. В нынешнем сезоне 28-летний хавбек провёл за турецкий «Фенербахче» 21 матч во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Кахведжи может сыграть на трёх позициях: центрального, правого и центрального атакующего полузащитника. Ирфан успел провести 30 матчей за национальную команду Турции.