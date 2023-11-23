Игрок «Крыльев» Шитов: обиды на «Спартак» быть не может

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов ответил на вопрос об обиде на «Спартак» из-за того, что ему не дали шанс проявить себя в составе красно-белых.

«У меня не может быть обиды, потому что уйти из «Спартака» — мой выбор. Я хотел [лучше] попробовать свои силы в другой команде, чем ждать шансы в «Спартаке», — сказал Шитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, «Крылья Советов» после 15 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда Игоря Осинькина набрала 25 очков. 20-летний Шитов провёл 12 матчей за «Крылья Советов», забил три гола и сделал одну результативную передачу. В период с 2020 по 2022 год Шитов выступал за московский «Спартак», за который сыграл лишь в двух матчах.