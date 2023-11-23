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Дмитрий Черышев высказался об уходе из «Санта-Коломы»

Бывший главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев прокомментировал свой уход из андоррского клуба.

«Мы вошли в историю андоррского футбола: решили огромную задачу, прошли два раунда Лиги конференций, показали достойную игру против «АЗ Алкмар». Сейчас команда находится на третьем месте в чемпионате, но наступил момент, когда пора двигаться дальше.

Это совместное решение — моё, генерального директора, людей, которые находились в клубе. Дэн Мильштейн (владелец клуба. — Прим. «Чемпионата») решения не принимал, мы уже поставили его перед фактом», — приводит слова Черышева «РБ Спорт».

Напомним, 54-летний российский специалист возглавлял клуб из Андорры с июля 2022 года.

«Санта-Колома» — андоррский футбольный клуб из одноименной деревни, выступающий в чемпионате Андорры. У «Санта-Коломы» наибольшее количество выигранных чемпионатов (12) и Кубков Андорры (8).