«Не можем принять это». Ди Мария — об избиении полицией аргентинских фанатов в Бразилии

Вингер сборной Аргентины Анхель Ди Мария отреагировал на то, что болельщики аргентинской национальной команды были избиты бразильской полицией во время минувшего матча в квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором «альбиселесте» обыграла пентакампеонов со счётом 1:0.

«Мы не можем просто отпустить события, произошедшие на стадионе. Никто не заслуживает такого плохого обращения, ударов дубинками, напуганных семей и детей на стадионе. Всё, что должно было случиться на стадионе — это просмотр и наслаждение футбольным матчем. Надеюсь, такое больше никогда не повторится. Мы, игроки, всегда будем защищать свой народ», — написал Ди Мария в своей социальной сети.

Напомним, начало игры между Бразилией и Аргентиной было отложено из-за драки болельщиков на стадионе. Вскоре после этого бразильские полицейские стали применять против болельщиков силу. Национальная команда Аргентины покинула поле и ушла в подтрибунное помещение. Стартовый свисток был запланирован на 3:30 по московскому времени, а в итоге матч начался около 4:00.