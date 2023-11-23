Защитник «Пари НН» Гоцук назвал футболистов РПЛ с лучшими финтами

Защитник и капитан «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук рассказал, какие футболисты Российской Премьер-Лиги раскручивали его на футбольном поле.

«Кто меня на поле раскручивал из соперников? Я центральный защитник — хочу, чтобы соперники сами убегали от меня (смеётся). Чаще всего приходится сталкиваться с центральными нападающими, которые не обладают суперфинтами. Этими навыками чаще сильны крайние атакующие игроки. Денис Макаров из «Динамо» классно на замахах работает — может раскрутить, а потом вправить позвонок (смеётся). Нравятся ещё Антон Зиньковский, Севикян, Бителло, Аббос Файзуллаев, Малком, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес.

Но надо смотреть не только на то, как защитников оставляют ни с чем, но и отмечать нашу игру. Калинский часто отбирает мяч, он цепкий игрок. Ошибки все видят, а большое количество [выигранных] единоборств не замечают», — приводит слова Гоцука «Матч ТВ».

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» занимает девятую строчку в турнирной таблице, набрав 21 очко в 15 встречах.