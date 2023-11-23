Игрок «Сочи» Дркушич поделился эмоциями от выхода сборной Словении на Евро-2024

Защитник футбольного клуба «Сочи» Ванья Дркушич поделился эмоциями от выхода сборной Словении в финальную часть чемпионата Европы — 2024. В решающем матче группового этапа отборочного турнира словенцы обыграли Казахстан со счётом 2:1.

«Какие эмоции почувствовал после финального свистка игры с Казахстаном? Тяжело сказать, какие эмоции. Только позитивные. Вся страна ждала 24 года, чтобы Словения сыграла на чемпионате Европы, и мы это сделали.

Как провела эту ночь страна и лично команда? Думаю, вся страна не спала этой ночью. Вся команда с семьями и тренерский штаб пошли в ресторан. На следующий день поздравили болельщиков в Любляне, так что это очень позитивная и красивая история», — сказал Дркушич в интервью YouTube-каналу «Сочи».