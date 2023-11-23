Червиченко предположил, с чем связана плохая игра «Спартака» в матчах на выезде

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко предположил, с чем связана плохая игра красно-белых в матчах на выезде.

«С чем связана плохая игра «Спартака» в гостях? Во-первых, все перестают бояться «Спартак». Выступления «Спартака» сопровождаются постоянными слухами об увольнении и внутренними трясками — это придаёь уверенности соперникам, особенно на своём поле. В гостях судьи не так подсвистывают «Спартаку», как в домашних матчах. Мне кажется, что в этом кроются основные причины почему «Спартак» недобирает очки в гостях», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в текущем сезоне РПЛ «Спартак» располагается на шестой строчке, имея в своём активе 24 очка после 15 туров. В следующем матче в рамках чемпионата красно-белые сыграют с «Балтикой». Игра пройдёт в Калининграде 25 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.