«Сити» и «Ливерпуль» попросили фанатов вести себя прилично во время игры команд в АПЛ

Руководство «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» написали письма, предназначенные для их болельщиков, в которых клубы попросили не допускать их неподобающего поведения во время грядущего матча команд в АПЛ. Об этом информирует Daily Mail.

По информации источника, «Ливерпуль» настаивает на том, чтобы поклонники клуба не использовали пиротехнику во время встречи. В свою очередь, «Манчестер Сити» просит фанатов воздержаться от скандирования неуместных кричалок. Клубы подчёркивают, что в случае неподобающего поведения болельщиков на стадионе в отношении них будут предприняты меры.

Напомним, ранее главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола заявлял, что в прошлом году во время игры Кубка Англии между командами (2:3) фанаты «Ливерпуля» бросали в него монеты. Болельщики «Манчестер Сити» отметились в негативную сторону, когда скандировали оскорбительные кричалки в адрес умершего сэра Бобби Чарльтона во время матча АПЛ с «Брайтоном» (2:1).

«Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем» 25 ноября в 15:30 мск.