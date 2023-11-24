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Тухель: график, в котором мы играем, является разрушительным, спросите об этом Клоппа

Тухель: график, в котором мы играем, является разрушительным, спросите об этом Клоппа
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель подверг критике плотный график, в котором вынуждены играть футболисты.

«Это вопрос прав на телевидение, и каналы могут выбирать команды, которые им интересны. Это уже второй раз, когда мы играем в пятницу на выезде. Альфонсо Дэвис и Ким Мин Джэ только что вернулись из очень долгой поездки, и, очевидно, это очень разрушительный график.

Некоторые скажут, что это оправдание, но если вы слышали Юргена Клоппа, то знаете, что «Ливерпуль» играет с «Манчестер Сити» уже в субботу днём. Мы играем на выезде — это предел всего, может быть, даже больше, чем предел», — приводит слова Тухеля Mundo Deportivo.

Напомним, сегодня, 24 ноября, в матче чемпионата Германии «Бавария» сыграет с «Кёльном». Игра начнётся в 22:30 мск.

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