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Магуайр принял извинения от смеявшегося над ним депутата из Ганы

Магуайр принял извинения от смеявшегося над ним депутата из Ганы
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр принял извинения оппозиционного депутата парламента Ганы Исаака Адонго, который высмеивал игрока во время дебатов по бюджету в прошлом году, сообщает Reuters.

Тогда Адонго сравнил экономическое управление Ганой под руководством вице-президента страны Махамаду Бавумии с игрой Магуайра. Футболиста он назвал самой большой угрозой в центре обороны «Манчестер Юнайтед». Это упоминание было частью высказывания Адонго в парламенте, в котором Баумия обвинялся в плохом управлении экономикой и создании трудностей для граждан.

В ходе аналогичных дебатов в 2024 году Адонго сказал, что Магуайр сумел выйти из затруднительного положения и взял назад свою аналогию.

«Теперь я прошу прощения у Гарри Магуайра. Он смог трансформироваться и теперь забивает голы за «Манчестер Юнайтед», — сказал Адонго.

Магуайр сделал запись в социальной сети X (ранее Twitter) под видеофрагментом выступления члена парламента: «Извинения депутата Иссака Адонго приняты. Скоро увидимся на «Олд Траффорд».

В текущем сезоне Магуайр провёл 11 матчей за «МЮ» и забил 1 гол.

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