Магуайр принял извинения от смеявшегося над ним депутата из Ганы

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр принял извинения оппозиционного депутата парламента Ганы Исаака Адонго, который высмеивал игрока во время дебатов по бюджету в прошлом году, сообщает Reuters.
Тогда Адонго сравнил экономическое управление Ганой под руководством вице-президента страны Махамаду Бавумии с игрой Магуайра. Футболиста он назвал самой большой угрозой в центре обороны «Манчестер Юнайтед». Это упоминание было частью высказывания Адонго в парламенте, в котором Баумия обвинялся в плохом управлении экономикой и создании трудностей для граждан.
В ходе аналогичных дебатов в 2024 году Адонго сказал, что Магуайр сумел выйти из затруднительного положения и взял назад свою аналогию.
«Теперь я прошу прощения у Гарри Магуайра. Он смог трансформироваться и теперь забивает голы за «Манчестер Юнайтед», — сказал Адонго.
Магуайр сделал запись в социальной сети X (ранее Twitter) под видеофрагментом выступления члена парламента: «Извинения депутата Иссака Адонго приняты. Скоро увидимся на «Олд Траффорд».
В текущем сезоне Магуайр провёл 11 матчей за «МЮ» и забил 1 гол.
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