Паоло Мальдини назвал своих лучших друзей из мира футбола

Легенда итальянского «Милана» Паоло Мальдини ответил на вопрос о своих лучших друзьях из мира футбола.

«У меня очень тёплые отношения с Анджело Карбоне, Ибрагимом Ба, Алессандро Костакуртой. Вьери? Мы с ним выступали вместе в «Милане» лишь полгода, но сработались в сборной. Есть очень много людей, с которыми я встречаюсь и общаюсь с большим удовольствием», — приводит слова Мальдини pianetamilan.it.

Напомним, 55-летний Мальдини в бытность игроком провёл всю карьеру в «Милане», он активно выступал за него с 1985 по 2009 год. В августе 2018-го Мальдини был назначен директором по развитию клуба, а спустя год получил должность технического директора. Итальянец стал победителем номинации «Лучший европейский менеджер» на вручении наград Golden Boy Awards 2022. В июне 2023 года Мальдини покинул пост технического директора «Милана».