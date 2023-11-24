Отец Игоря Акинфеева высказался об антирекордной серии вратаря в Лиге чемпионов

Владимир Акинфеев, отец вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева, высказался об антирекорде сына в Лиге чемпионов.

«Он что, рапирист? Или боксёр? Или борец? Он один на один что ли выходит с кем-то? Или он один стоял на воротах, команды не было, били ему? Или как? Как эти антирекорды считаются? Значит, защиты не было, нападения не было, если в каждой игре пропускают. Сушить игру не могут, значит. А если тебе с двух метров забивают в семиметровые ворота, почему Акинфеев-то виноват? 11 человек на поле. Он же не выходит на боксёрский ринг один на один. Или на саблях, на рапирах. 43 укола сделали ему и всё», — сказал Акинфеев в видео, опубликованном на YouTube-канале «Вышли».

Напомним, Акинфеев пропускал в 43 матчах Лиги чемпионов подряд. Антирекордная серия российского голкипера продлилась 11 лет и прервалась в 2017 году в матче с «Бенфикой» (2:0).

Игорь Акинфеев — воспитанник системы ЦСКА. Вратарь всю свою карьеру провёл в рядах армейцев. Он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок, семь — Суперкубок страны. В 2005 году он стал обладетелем Кубка УЕФА.