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Агуэро назвал кумира своего детства из «Ливерпуля»

Агуэро назвал кумира своего детства из «Ливерпуля»
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Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро вспомнил, как в своё время ему нравился «Ливерпуль».

«Когда я был моложе, мне нравился «Ливерпуль» из-за Оуэна. Я даже играл за них на своей консоли. Я пытался играть, как Оуэн», — приводит слова Агуэро Stake.

Агуэро выступал в составе «Манчестер Сити» с 2011 года. Аргентинец выиграл вместе с английским клубом пять чемпионатов Англии, Кубок и три Суперкубка Англии, а также шесть Кубков английской лиги. Игрок провёл за «горожан» 390 матчей, в которых забил 260 голов и отдал 73 голевые передачи.

Нападающий на протяжении своей карьеры также выступал в «Индепендьенте», мадридском «Атлетико» и каталонской «Барселоне». Из-за проблем с сердцем Агуэро объявил о завершении карьеры.

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