Ди Мария объявил, что завершит карьеру в сборной Аргентины

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария объявил, что вскоре завершит карьеру в национальной команде.

«С болью в душе и чувством кома в горле я говорю «до свидания» самому прекрасному, что случилось со мной за всю карьеру», — приводит слова Ди Марии журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Анхель Ди Мария дебютировал за сборную Аргентины 6 сентября 2008 года в матче с Парагваем, который проходил в рамках отборочного турнира к чемпионату мира — 2010. Тогда команды сыграли вничью — 1:1. Ди Мария вышел в стартовом составе и был заменён в перерыве. Всего полузащитник провёл за сборную 136 матчей и отметился 29 забитыми мячами. В составе национальной команды Ди Мария стал победителем Кубка Америки — 2021 и чемпионом мира в 2022 году. Также футболист выиграл золотые медали Олимпиады-2008 в составе олимпийской сборной.