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Головин попал на обложку главной спортивной газеты Франции перед матчем «Монако» с «ПСЖ»

Головин попал на обложку главной спортивной газеты Франции перед матчем «Монако» с «ПСЖ»
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал на обложку главной спортивной газеты Франции L'Équipe перед матчем 13-го тура чемпионата Франции между монегасками и «ПСЖ».

Центральный матч 13-го тура Лиги 1 состоится сегодня, 24 ноября, и начнётся в 23:00 по московскому времени. Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. После 12 проведённых встреч турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ», набравший 27 очков. «Монако» располагается на третьем месте, отставая от парижан на три очка.

Фото: соцсети L'Équipe

Александр Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне 27-летний хавбек провёл 11 матчей в рамках внутреннего первенства, забил пять мячей и сделал две результативные передачи.

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