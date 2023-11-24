Вандерсон: на ретроматч легенд «Краснодара» с удовольствием приехал бы!

Бывший нападающий «Краснодара» Вандерсон признался, что с удовольствием бы принял участие в ретроматче с участием легенд «Краснодара».

«Принял ли бы я участие в ретроматче с участием легенд «Краснодара»? Конечно! Это была бы особенная игра. Возвращение в Россию вызвало бы у меня только положительные эмоции. В России я провёл очень значимый период жизни, карьеры: много играл, забивал. Обязательно приеду на такой матч!» — сказал Вандерсон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Напомним, Вандерсон перешёл в «Краснодар» из шведского клуба ГАИС в сентябре 2012 года, за неполные пять лет принял участие в 155 официальных матчах, забив в них 50 мячей. В сезоне-2012/2013 Вандерсон стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Он является одним из лучших снайперов в истории клуба, уступая по количеству голов лишь Фёдору Смолову и Ари.