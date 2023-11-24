Объявлены судейские назначения на матчи 16-го тура РПЛ сезона-2023/2024

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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Игры этого тура пройдут 25 и 26 ноября. Центральный матч тура ЦСКА — «Динамо» обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

25 ноября (суббота)

«Крылья Советов» – «Локомотив»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Александр Богданов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Виктор Кулагин.

«Зенит» – «Сочи»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Игорь Князев; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Вера Опейкина; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Вячеслав Харламов.

ЦСКА – «Динамо»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Игорь Демешко; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Александр Гончар.

«Балтика» – «Спартак»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Андрей Образко; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Павел Кукуян; инспектор – Сергей Мартынов.

26 ноября (воскресенье)

«Оренбург» – «Ахмат»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Веретешкин; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Александр Гвардис.

«Урал» – «Краснодар»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Варанцо Петросян; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Олег Соколов.

«Рубин» – «Факел»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Егор Егоров; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Зуев.

«Ростов» – «Пари НН»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Алексей Стипиди; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Александр Колобаев.