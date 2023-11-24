Сергей Силкин: в дерби ЦСКА — «Динамо» может удивить только чья-то крупная победа

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и бело-голубыми.

«Московские дерби — всегда непримиримые матчи, команды постоянно отнимают друг у друга важные очки. «Динамо» в последнее время не очень удобный соперник для ЦСКА. Но сейчас у обеих команд есть положительные и отрицательные стороны в игре.

В этом матче меня может удивить только крупная победа одной из команд. Жду очень интересную игру, потому что у команд неплохие тренеры. Чья стратегия лучше сработает, а удача будет на его стороне, тот и будет победителем», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

ЦСКА сыграет с «Динамо» в субботу, 25 ноября. Начало встречи — в 17:30 мск.