Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Депортиво Алавес — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Силкин: в дерби ЦСКА — «Динамо» может удивить только чья-то крупная победа

Сергей Силкин: в дерби ЦСКА — «Динамо» может удивить только чья-то крупная победа
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и бело-голубыми.

«Московские дерби — всегда непримиримые матчи, команды постоянно отнимают друг у друга важные очки. «Динамо» в последнее время не очень удобный соперник для ЦСКА. Но сейчас у обеих команд есть положительные и отрицательные стороны в игре.

В этом матче меня может удивить только крупная победа одной из команд. Жду очень интересную игру, потому что у команд неплохие тренеры. Чья стратегия лучше сработает, а удача будет на его стороне, тот и будет победителем», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

ЦСКА сыграет с «Динамо» в субботу, 25 ноября. Начало встречи — в 17:30 мск.

Материалы по теме
Дьяков: Личка подобрал ключи к команде — последние матчи «Динамо» в порядке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android