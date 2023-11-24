Червиченко поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Динамо»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и бело-голубыми. Функционер признался, что бело-голубые на данный момент ему нравятся больше, чем красно-синие.

«Мне сейчас «Динамо» нравится больше, чем ЦСКА. Они как-то поступательно идут вверх. У них состав немного получше. Армейцы дерзкие и боевитые, но некоторые ребята у них выпадают, и не всё ещё налажено, как механизм часов. Если объективно, то некоторое преимущество у «Динамо» будет, а дальше игра и снег внесут свои коррективы», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ЦСКА сыграет с «Динамо» в субботу, 25 ноября. Начало встречи — в 17:30 мск.