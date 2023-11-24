Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Депортиво Алавес — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ньюкасла» Эдди Хау рассказал о состоянии Сандро Тонали

Тренер «Ньюкасла» Эдди Хау рассказал о состоянии Сандро Тонали
Комментарии

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау рассказал о состоянии полузащитника Сандро Тонали, который получил 10-месячную дисквалификацию из-за ставок.

«Сандро очень хорошо тренируется, поэтому ещё более обидно, что мы не можем его использовать. Это, наверное, его лучшие тренировки, которые мы видели. Он очень хорошо справляется с ситуацией, я бы сказал, что это отличительная черта его характера», — приводит слова Хау журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в октябре итальянский футболист получил 10-месячную дисквалификацию по причине совершения им нелегальных ставок. Теперь Тонали пропустит оставшуюся часть сезона английской Премьер-лиги, а также чемпионат Европы — 2024.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» и «Ньюкасл» могут подписать Рубена Невеша
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android