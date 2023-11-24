Экс-форвард «Краснодара» Вандерсон рассказал о жизни после карьеры

Бывший нападающий «Краснодара» Вандерсон рассказал, чем занимается по завершении профессиональной карьеры.

« Вожу своих детей в школу, нормализовал свою семейную жизнь после игры в футбол. Моя жена учится в университете, а я играю в футбол только с друзьями на интерес. Я профессионально играл 15 лет, и теперь пришло время отдохнуть от давления и стресса» — сказал Вандерсон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Напомним, Вандерсон перешёл в «Краснодар» из шведского клуба ГАИС в сентябре 2012 года, за неполные пять лет принял участие в 155 официальных матчах, забив в них 50 мячей. В сезоне-2012/2013 Вандерсон стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Он является одним из лучших снайперов в истории клуба, уступая по количеству голов лишь Фёдору Смолову и Ари.