Алонсо — о сборной Германии: два года товарищеских матчей — это не хорошо для менталитета

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо высказался о неудачных результатах сборной Германии.

«На мой взгляд, играть только товарищеские матчи — это нехорошо. Два года товарищеских матчей — это не очень хорошо для менталитета. У них хорошие игроки, хороший тренер, чемпионат Европы у них дома. Я уверен, что на Евро-2024 мы увидим новую энергию. Критика (тренера) — это нормальное явление в футболе. Юлиан (Нагельсманн. — Прим. «Чемпионата») не новичок в этом деле, так что это не проблема. Я ожидаю, что в следующем году Германия проведёт сильный турнир», — приводит слова Алонсо Bayern & Germany.

Юлиан Нагельсман был назначен на пост главного тренера сборной Германии в сентябре 2023 года. Под его руководством национальная команда сыграла четыре матча (одна победа, одна ничья и два поражения).